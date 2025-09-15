Irrumpen tipos armados en cine de Ciudad Obregón; se llevaron jugoso botín tras amenazar a empleados

A punta de pistola, un par de sujetos sometió a empleados de un cine y se apoderó del dinero de las ventas.

El hurto sucedió la noche del domingo; poco después de las 22:00 horas, en el cinema ubicado en calle 200 y París de la colonia Bellavista, al poniente de Ciudad Obregón.

Se informó que los individuos amagaron al personal del lugar con armas, para apoderarse del dinero de las ventas, un monto de aproximadamente 20 mil pesos.

Acto seguido, se retiraron del lugar, abordaron un vehículo y se retiraron, mientras que los trabajadores llamaron al 911, alertando a las distintas corporaciones policiacas, quienes además de tomar nota, desplegaron un operativo en el lugar, sin lograr ubicar a los malhechores.