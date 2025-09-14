  • 24° C
Policiaca

Dan muerte al “Cócorit” en Villa Bonita

Se trata del onceavo homicidio registrado en Cajeme durante el mes de septiembre

Sep. 14, 2025
Junto a una carrucha y una pala, quedó tendido un hombre de aproximadamente 40 años de edad, a quien desconocidos acribillaron en Villa Bonita.

Los hechos sucedieron a las 13:30 horas del domingo, en calle Paseo de la Fuente entre Paseo de las Pérgolas y Paseo de los Portales, al norte de Ciudad Obregón.

Vecinos del sector identificaron a la víctima con el apodo del “Cócorit”, quien se dedicaba a limpiar patios.

Paramédicos de Cruz Roja se encargaron de revisarlo, y al percatarse de que no contaba con signos vitales lo cubrieron con un manto de color azul.

La onceava víctima de la violencia en Cajeme durante el mes de septiembre, empujaba la carretilla, cargada con sus herramientas de trabajo, cuando ocupantes de una motocicleta abrieron fuego en su contra, para después retirarse del lugar.

Como evidencia, los victimarios dejaron varios casquillos de arma corta, que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía recolectó para su posterior análisis.

En cuanto al cadáver, fue llevado al Centro Integral de Procuración de Justicia, donde le practicarían la autopsia.

Roke Arballo
