Lo atacan a balazos en salón de eventos de Ciudad Obregón

Durante los primeros minutos de este domingo, ingresó al Hospital IMSS Bienestar un hombre que fue atacado a balazos al poniente de Ciudad Obregón.

Se informó que la agresión sucedió en un salón de eventos ubicado en calle 200 y Kino, cerca de las instalaciones del SAT.

Al lugar acudieron elementos de las distintas corporaciones policiacas, así como personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) para realizar las investigaciones correspondientes.

En cuanto a la víctima; cuya identidad no fue revelada, personal de Cruz Roja le brindó primeros auxilios, para después trasladarla al nosocomio, donde quedó bajo observación médica y custodia policiaca.

Elementos policiacos y militares desplegaron un operativo en la zona, sin embargo, no lograron ubicar a los responsables del atentado.