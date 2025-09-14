Asesinan a menor de edad en expendio de Valle Dorado

Un joven de 17 años de edad murió tras ser atacado a balazos en la colonia Valle Dorado, en la zona sur de Ciudad Obregón.

El homicidio ocurrió poco después de las 22:00 horas del sábado, en un expendio de cerveza ubicado en calle Jalisco y Paseo Las Palmas.

El menor de edad fue identificado como Javier A. C., a quien desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones.

Paramédicos de Cruz Roja fueron quienes notificaron a las autoridades que ya había dejado de existir, luego de revisarlo.

Como resultado del ataque, también resultó herida la madre del joven; de nombre Yesenia C., alias "La Güera" de 40 años de edad, a quien trasladaron al hospital a bordo de un vehículo particular.

Mientras policías y militares custodiaban el área, la escena del crimen fue procesada por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado. En cuanto al cuerpo de Javier, fue llevado al anfiteatro, para la autopsia de ley.