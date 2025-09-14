  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Asesinan a menor de edad en expendio de Valle Dorado

Durante el ataque armado también resultó lesionada la madre del muchacho

Sep. 14, 2025
Asesinan a menor de edad en expendio de Valle Dorado

Un joven de 17 años de edad murió tras ser atacado a balazos en la colonia Valle Dorado, en la zona sur de Ciudad Obregón.

El homicidio ocurrió poco después de las 22:00 horas del sábado, en un expendio de cerveza ubicado en calle Jalisco y Paseo Las Palmas.

El menor de edad fue identificado como Javier A. C., a quien desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones.

Paramédicos de Cruz Roja fueron quienes notificaron a las autoridades que ya había dejado de existir, luego de revisarlo.

Como resultado del ataque, también resultó herida la madre del joven; de nombre Yesenia C., alias "La Güera" de 40 años de edad, a quien trasladaron al hospital a bordo de un vehículo particular.

Mientras policías y militares custodiaban el área, la escena del crimen fue procesada por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado. En cuanto al cuerpo de Javier, fue llevado al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Vehículo impacta vivienda al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Vehículo impacta vivienda al norte de Ciudad Obregón

Septiembre 13, 2025

La mañana de este sábado se registró un accidente en la calle Nuevo León, entre Hidalgo y Allende dejando solo daños materiales

Ataque armado en la colonia Kino deja saldo de un muerto
Policiaca

Ataque armado en la colonia Kino deja saldo de un muerto

Septiembre 12, 2025

La víctima mortal número nueve de septiembre se registra al sur de Ciudad Obregón

Ponen tras las rejas a presuntos narcomenudistas en Ciudad Obregón
Policiaca

Ponen tras las rejas a presuntos narcomenudistas en Ciudad Obregón

Septiembre 12, 2025

Los tres hombres y la mujer fueron detenidos en distintos hechos, todos traían porciones de narcóticos entre sus pertenencias