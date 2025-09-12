Ponen tras las rejas a presuntos narcomenudistas en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo autos de vinculación a proceso contra tres hombres y una mujer por su probable responsabilidad por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, quedando todos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En un primer caso, Jesús Efraín “N”, de 52 años, fue detenido en posesión de 62 envoltorios conteniendo cocaína con un peso neto de 28.088 gramos; los hechos ocurrieron en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Obregón.

Por otra parte, Fernando Alberto “N”, de 37 años, fue capturado en posesión de 12 envoltorios conteniendo crystal, con un peso neto de 0.669 gramos, fue capturado en la colonia Las Haciendas.

Asimismo, Brayan Manuel “N”, de 24 años, fue asegurado en posesión de 52 envoltorios conteniendo crystal, con un peso neto de 12.824 gramos en las calles Jesús Murrieta y Nicolás Bravo de la colonia Russo Voguel.

Finalmente, Yessenia Guadalupe “N”, de 35 años, fue detenida en posesión de cuatro envoltorios conteniendo metanfetamina con un peso neto de 1.542 gramos; los hechos ocurrieron en la colonia Las Areneras.

Todos los imputados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, se integraron las carpetas de investigación correspondientes y tras las audiencias respectivas, se determinó su situación legal al acreditar la naturaleza de los narcóticos mediante las periciales químicas pertinentes.