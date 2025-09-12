Capturan a estadounidense acusado de homicidio en Nogales

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), detuvieron a Mario Alberto "N", alias "El Bolas" de 25 años, originario de Tucson, Arizona, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, en perjuicio de Gerardo Esteban "N".

La captura se realizó el pasado 10 de septiembre, con base a una orden judicial, en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la puerta fronteriza Mariposa de Nogales, Sonora.

Lo anterior, derivado de labores de inteligencia e intercambio de información que permitieron su ubicación y aseguramiento.

Posteriormente, en audiencia, se formuló imputación en su contra y se expusieron los datos de prueba por parte del Agente del Ministerio Público; la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 72 horas, en tanto el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

De acuerdo con las investigaciones, el 25 de marzo de este año, el imputado y dos participantes más trasladaron a la víctima a bordo de una camioneta Lexus blanca modelo 2018 hasta las inmediaciones de las Capillas de San Judas, en la carretera Internacional Nogales-Ímuris.

En ese lugar bajaron a Gerardo Esteban "N", a quien le ordenaron correr y, al darle la espalda, lo agredieron con disparos de arma de fuego que le causaron la muerte; tras consumar el crimen, los agresores huyeron en el mismo vehículo.