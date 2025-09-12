En Navojoa, detienen a sujeto armado con pistola y “cuerno de chivo”

Elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía capturaron a un hombre en posesión de armamento.

Lo anterior sucedió en Navojoa; y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, al individuo en cuestión le aseguraron un arma larga tipo K-47 o “cuerno de chivo”, equipada con un cargador de disco, abastecido con 55 cartuchos. También, le decomisaron un arma corta abastecida con 14 cartuchos útiles.

El armamento y el hombre, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.