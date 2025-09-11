Capturan a tipo buscado por tráfico de fentanilo en Estados Unidos

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y el Instituto Nacional de Migración (INM) localizó y deportó a Omar “N”, de 40 años, originario de Indio, California, quien era buscado por autoridades estadounidenses por el delito de tráfico de fentanilo.

El operativo se llevó a cabo en la Garita Internacional de San Luis Río Colorado (SLRC), derivado del intercambio de información con agencias de los Estados Unidos de América, específicamente con los US Marshals y la Border Patrol, quienes confirmaron la existencia de una orden de arresto en su contra emitida el 13 de diciembre de 2022 en San Diego, California.

El detenido fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), autoridad que realizó la entrega formal del prófugo en la garita a personal federal estadounidense, cumpliendo con los protocolos internacionales de colaboración en materia de seguridad y justicia.