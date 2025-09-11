  • 24° C
Policiaca

Capturan a tipo buscado por tráfico de fentanilo en Estados Unidos

Omar “N” de 40 años fue detectado en San Luis Río Colorado, tenía una orden de arresto desde 2022

Sep. 11, 2025
La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y el Instituto Nacional de Migración (INM) localizó y deportó a Omar “N”, de 40 años, originario de Indio, California, quien era buscado por autoridades estadounidenses por el delito de tráfico de fentanilo.

El operativo se llevó a cabo en la Garita Internacional de San Luis Río Colorado (SLRC), derivado del intercambio de información con agencias de los Estados Unidos de América, específicamente con los US Marshals y la Border Patrol, quienes confirmaron la existencia de una orden de arresto en su contra emitida el 13 de diciembre de 2022 en San Diego, California.

El detenido fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), autoridad que realizó la entrega formal del prófugo en la garita a personal federal estadounidense, cumpliendo con los protocolos internacionales de colaboración en materia de seguridad y justicia.

Roke Arballo
