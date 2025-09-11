Entregan uniformes a policías municipales de Cajeme

Los elementos de la Policía Municipal; tanto del área Preventiva como del Departamento de Tránsito, recibieron uniformes nuevos, como parte de la dignificación y fortalecimiento de la corporación.

Cada uno de los 700 elementos recibió dos camisas; una de manga larga y una de manga corta, dos pantalones, unas botas tácticas y gorra, que fueron adquiridas con una inversión aproximada de 6 millones 600 mil pesos.

En la ceremonia de entrega, el alcalde Javier Lamarque Cano subrayó los esfuerzos por mejorar las condiciones laborales de los elementos policiacos, con la adquisición de equipamiento e incrementos salariales.

"Cuando asumimos el gobierno, Cajeme tenía una de las policías municipales peor remuneradas del estado; hoy, ya se encuentra entre las tres con mayores ingresos, y nuestro objetivo es que llegue a ser la mejor pagada, expresó.

Por su parte, el contralmirante Claudio Cruz Hernández, dijo que la entrega de uniformes no es solo un acto administrativo, sino un reconocimiento a la labor diaria de los agentes

"Cada prenda entregada lleva consigo el mensaje claro de que su labor es valorada, respetada y respaldada. El uniforme no solo representa identidad, autoridad y pertenencia, también simboliza nuestro compromiso con quienes todos los días trabajan con disciplina y entrega por la seguridad de nuestras calles", mencionó el secretario de Seguridad Pública Municipal, quien además agradeció al alcalde por su compromiso con la seguridad del municipio.