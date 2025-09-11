Tiene Cruz Roja de Cajeme nueva ambulancia

Una nueva ambulancia se integró al parque vehicular de la Delegación de Cruz Roja en Cajeme, por lo que ahora son 9 las unidades que brindan el servicio al municipio y sus alrededores.

El sub coordinador de socorros de la Benemérita Institución, indicó que el vehículo fue adquirido con recursos obtenidos mediante el Patronato, y tuvo un costo de 1.8 millones de pesos.

"Esto viene a reforzar el parque vehicular a nuestra delegación, con el objetivo de darle un servicio más completo a la comunidad", expresó Alejandro Borbón Sandoval, quien además agregó que, en promedio, se brindan entre 30 y 40 servicios de ambulancia diariamente.

Por su parte, el encargado de transportes de Cruz Roja en Cajeme, Sergio Alberto Arzola Juárez, explicó que la nueva unidad es una Ford Transit de último modelo, la cual, fue modificada para que pueda atender urgencias avanzadas.

"La unidad está completamente equipada con desfibrilador automático y con monitores para checar a los pacientes", mencionó.

Por último, Arzola Juárez dijo que la demanda de emergencias en Cajeme es alta, pues además de prestar servicios en la ciudad, Comisarías y Delegaciones, también lo hacen en el Valle del Yaqui y en la zona serrana.