Muere adulto mayor tras incendio en Ciudad Obregón

Sin signos vitales fue encontrado un hombre de la tercera edad en el interior de una vivienda que se localiza por la calle Ramón Guzmán entre Puerto de la Paz y Puerto de Acapulco en la colonia México al sur de Ciudad Obregón.

El funesto hallazgo se realizó alrededor de las 18:00 horas de este miércoles. De acuerdo con los primeros reportes, un día antes el domicilio registró un incendio, el cual generó humo que intoxicó al finado e impidió que este pudiera salir sano y salvo.

Se dio a conocer que fallecido vivía solo, el cual tenía más de 70 años de edad. De manera extra oficial el afectado fue identificado como Fortino, a quien apodaban "Tino".

Trascendió que el percance en su momento no fue reportado, por ello no acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos a sofocar las llamas y auxiliar al finado, por lo que este pereció solo, sin recibir ayuda.

Horas después del hecho, vecinos del sector se dieron cuenta que el hogar presentaba daños y el señor no salía, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Autoridades de los tres niveles de Gobierno acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo; el área quedó delimitada con cinta amarilla y la zona fue resguardada por personal de la Secretaria de Marina, mientras oficiales de la Policía Municipal y Estatal se abocaron a tomar nota del lamentable hecho.

Será mediante a un peritaje que las autoridades establezcan las causas del siniestro que cobró la vida de un hombre adulto mayor.

Por último, el cadáver fue depositado en la Unidad de Servicio Médico Forense (Semefo), y llevado al anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), donde examinaran el cuerpo para establecer las causas científicas de su deceso.