  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Septiembre Del 2025
Policiaca

Aparatoso accidente en la calle California, al norte de Ciudad Obregón

Paramédicos de Cruz Roja revisaron a dos personas, quienes presentaron lesiones menores

Sep. 10, 2025
El accidente dejó elevadas pérdidas materiales, además de dos personas lesionadas (Foto: Andrés Alaniz)
Un fuerte accidente automovilístico se registró la tarde del miércoles en el cruce de las calles California y Juan R. Bours, al norte de Ciudad Obregón.

Dicho percance ocurrió poco antes de las 13:00 horas; y se informó que las unidades implicadas son un sedán Honda City de color blanco y una vagoneta Toyota Rav-4 de color guinda.

El primero transitaba por la Juan R. Bours con dirección de oriente a poniente; y al llegar al cruce de la California, no se percató de que se aproximaba la Rav-4, que se desplazaba hacia el norte.

Luego de que ambos autos chocaran, terminaron del lado poniente de la calle California, con severos daños.

imagen-cuerpo

Paramédicos de Cruz Roja brindaron primeros auxilios al chofer de la Toyota y a una de las ocupantes del otro vehículo, ya que presentaron lesiones menores, que no ameritaron su traslado al hospital.

Por su parte, agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota de los hechos, con el objetivo de fincar responsabilidades.

Roke Arballo
Roke Arballo
