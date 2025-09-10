  • 24° C
Policiaca

Detienen a pareja con cargamento de drogas en Huatabampo

El hombre y la mujer transportaban cerca de 5 mil porciones de narcóticos en un automóvil

Sep. 10, 2025
La pareja viajaba en un vehículo en el que transportaban miles de porciones de drogas
Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) en coordinación con el Ejército Mexicano detuvo a un hombre y una mujer, por la presunta comisión de delito contra la salud.

La captura sucedió en el municipio de Huatabampo; y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, la pareja viajaba en una vagoneta Jeep Patriot de color gris, en la que fueron localizadas 1,951 dosis de metanfetamina o crystal y 2,841 dosis de mariguana. Todo el narcótico estaba dentro de paquetes de plástico transparente.

Además de lo anterior, al revisar los datos de la unidad motriz, los agentes se percataron de que contaba con reporte de robo.

Por tal motivo, el hombre y la mujer fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
