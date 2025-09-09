Por agredir a su pareja, detienen en Empalme a Francisco Alejandro "N"

Francisco Alejandro "N", señalado como probable responsable del delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su cónyuge, fue vinculado a proceso después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) demostrara ante el juez su probable responsabilidad, obteniendo además la medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de junio, aproximadamente a las 02:00 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Moderna, en Empalme, donde el imputado agredió físicamente a la víctima con mientras dormía, despertándola y exigiéndole que tomara sus pertenencias y se marchara del domicilio, para posteriormente agredirla verbalmente.

Tras la denuncia, se llevaron a cabo los actos de investigación requeridos para la obtención de una orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dando inicio al proceso penal contra el imputado, quien ahora se encuentra en un Centro de Reinserción Social (Cereso) a la espera de las siguientes etapas procesales.