Autobús escolar se queda varado en charco al sur de Ciudad Obregón; marinos rescatan a estudiantes

Elementos de la Secretaría de Marina rescataron a un grupo de niñas y niños que quedaron atrapados dentro de un autobús escolar que se atascó en un gran encharcamiento al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron esta mañana en calle 10 entre Ejército Nacional y bulevar Vía de las Misiones, entre los fraccionamientos Las Misiones y Misión del Real.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión escolar decidió avanzar por la calle 10 hacia el norte, a pesar del nivel del agua, lo que provocó que la unidad quedara varada en el lugar, con 10 menores en su interior.

Gracias a la rápida intervención del personal de Marina, las niñas y niños fueron evacuados del vehículo sin que se reportaran personas lesionadas.