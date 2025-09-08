En Magdalena de Kino, detienen a sujeto por violencia familiar

Por la presunta comisión del delito de violencia familiar, Omar Anastasio “N” de 33 años, fue detenido en Magdalena de Kino.

Derivado de las investigaciones, se logró establecer que el pasado 15 de mayo el imputado se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Kino, donde ejerció violencia física, verbal y psicoemocional en contra de su pareja sentimental.

Omar Anastasio utilizó una chicharra eléctrica o taser para agredir a la víctima a la altura del cuello, además de insultarla y someterla con expresiones intimidantes, causando afectaciones físicas, psicológicas y emocionales.

En la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, escuchó la formulación de imputación y resolvió vincular a proceso al señalado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva, en los términos solicitados por el agente del Ministerio Público.