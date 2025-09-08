  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Activan "código rosa" en Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón

Policías se movilizaron por el reporte de un supuesto intento de robo de un infante; no hay detenidos

Sep. 08, 2025
Activan "código rosa" en Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón

La mañana de este lunes, se solicitó la presencia de elementos policiacos en el Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón, luego de que se activara el código rosa.

Dicho protocolo se puso en marcha por parte de vigilantes y personal del lugar, luego de que tres sujetos intentaran arrebatarle el bebé a una madre de familia, en el área de Urgencias del nosocomio ubicado en calle 200 entre Michoacán y Otancahui.

En atención al llamado de emergencia, acudieron agentes de Seguridad Pública Municipal, quienes desplegaron un operativo en el sector, sin lograr ubicar a los individuos, mismos que huyeron del lugar a fuerza de carrera, según indicaron testigos.

De manera extraoficial, trascendió que podría tratarse de personas que se encontraban internadas en un centro de rehabilitación.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Detienen a empleados de antro de Ciudad Obregón tras reporte de riña
Policiaca

Detienen a empleados de antro de Ciudad Obregón tras reporte de riña

Septiembre 08, 2025

Los hechos sucedieron afuera del club nocturno, en la avenida Miguel Alemán

Detienen a tipo armado en autobús suburbano de Cajeme
Policiaca

Detienen a tipo armado en autobús suburbano de Cajeme

Septiembre 08, 2025

El hombre fue denunciado por los demás pasajeros del camión, lo que movilizó a elementos policiacos

Decomisan más de una tonelada de droga en SLRC; hay dos detenidos
Policiaca

Decomisan más de una tonelada de droga en SLRC; hay dos detenidos

Septiembre 08, 2025

El valor estimado del narcótico se acerca a los 300 millones de pesos