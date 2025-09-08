Activan "código rosa" en Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón

La mañana de este lunes, se solicitó la presencia de elementos policiacos en el Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón, luego de que se activara el código rosa.

Dicho protocolo se puso en marcha por parte de vigilantes y personal del lugar, luego de que tres sujetos intentaran arrebatarle el bebé a una madre de familia, en el área de Urgencias del nosocomio ubicado en calle 200 entre Michoacán y Otancahui.

En atención al llamado de emergencia, acudieron agentes de Seguridad Pública Municipal, quienes desplegaron un operativo en el sector, sin lograr ubicar a los individuos, mismos que huyeron del lugar a fuerza de carrera, según indicaron testigos.

De manera extraoficial, trascendió que podría tratarse de personas que se encontraban internadas en un centro de rehabilitación.