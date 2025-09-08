  • 24° C
Policiaca

Detienen a tipo armado en autobús suburbano de Cajeme

El hombre fue denunciado por los demás pasajeros del camión, lo que movilizó a elementos policiacos

Sep. 08, 2025
En atención a una denuncia ciudadana, agentes de la Policía Municipal y de la Marina detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego.

Se trata de Cristian Ivan "N" o Cristian Manuel "N" de 38 años de edad, quien viajaba en un camión suburbano que cubre la ruta Ciudad Obregón – Providencia.

Pasajeros de la unidad de transporte fueron los que reportaron a la línea de emergencias que el sujeto iba armado, situación que movilizó a los agentes, quienes interceptaron el camión.

Después de revisar a Cristian y encontrarle una pistola abastecida con 11 cartuchos útiles, lo detuvieron y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
