  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Por violencia a su expareja, detienen a José Trinidad "N" en Navojoa

El hombre dañó el vehículo de la víctima, además la amenazó por medio de mensajes

Sep. 07, 2025
Por violencia a su expareja, detienen a José Trinidad "N" en Navojoa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación proceso en contra de José Trinidad "N", de 40 años, señalado como probable responsable de violencia familiar en perjuicio de su ex concubina, María de los Ángeles "N", de 34 años.

El juez, tras la audiencia, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva para salvaguardar la integridad de la víctima y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron en diferentes fechas y lugares de Navojoa, donde el imputado realizó diversos actos de violencia contra la víctima con quien sostuvo una relación sentimental en el pasado.

El primer hecho ocurrió el 15 de agosto de este año, aproximadamente a las 3:40 horas de la mañana, en un domicilio ubicado en la colonia 16 de septiembre, donde el imputado agredió patrimonialmente a la víctima al quebrar el vidrio trasero de su vehículo.

Posteriormente, el 17 de agosto, el imputado envió mensajes vía redes sociales amenazando a la víctima con dañarla de diversas maneras, incluyendo la amenaza de arrojarle ácido, lo que incrementó el nivel de temor y vulnerabilidad de la víctima.

El tercer hecho tuvo lugar el 23 de agosto, alrededor de las 20:40 horas, cuando el imputado nuevamente utilizó mensajes de WhatsApp para enviar amenazas intimidatorias a la víctima, profundizando el contexto de violencia psicológica y emocional.

Finalmente, el 25 de agosto de 2025, aproximadamente a las 5:30 horas de la mañana, en un domicilio de la colonia Mocuzarit, la víctima notó que el vidrio trasero de su vehículo había sido nuevamente quebrado por el imputado, evidenciando actos de poder dirigidos a agredir patrimonialmente a su ex concubina.

Tras acreditar lo anterior por medio de sólidos datos de prueba, el Ministerio Público demostró la probable responsabilidad del señalado y se obtuvieron las mencionadas resoluciones judiciales.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Decomisan 23 cámaras ilegales en San Luis Río Colorado
Policiaca

Decomisan 23 cámaras ilegales en San Luis Río Colorado

Septiembre 07, 2025

Los dispositivos estaban ubicados en distintas colonias de la ciudad fronteriza

Capturan en Nogales a sujeto buscado en Sinaloa por violación
Policiaca

Capturan en Nogales a sujeto buscado en Sinaloa por violación

Septiembre 07, 2025

Omar Alberto de 29 años fue deportado por autoridades de Estados Unidos

Capturan a expolicía de Cajeme con droga; lo acusan de asaltos a autoservicios
Policiaca

Capturan a expolicía de Cajeme con droga; lo acusan de asaltos a autoservicios

Septiembre 07, 2025

El individuo estaría implicado en al menos 10 atracos a establecimientos comerciales