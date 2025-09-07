Por violencia a su expareja, detienen a José Trinidad "N" en Navojoa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación proceso en contra de José Trinidad "N", de 40 años, señalado como probable responsable de violencia familiar en perjuicio de su ex concubina, María de los Ángeles "N", de 34 años.

El juez, tras la audiencia, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva para salvaguardar la integridad de la víctima y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron en diferentes fechas y lugares de Navojoa, donde el imputado realizó diversos actos de violencia contra la víctima con quien sostuvo una relación sentimental en el pasado.

El primer hecho ocurrió el 15 de agosto de este año, aproximadamente a las 3:40 horas de la mañana, en un domicilio ubicado en la colonia 16 de septiembre, donde el imputado agredió patrimonialmente a la víctima al quebrar el vidrio trasero de su vehículo.

Posteriormente, el 17 de agosto, el imputado envió mensajes vía redes sociales amenazando a la víctima con dañarla de diversas maneras, incluyendo la amenaza de arrojarle ácido, lo que incrementó el nivel de temor y vulnerabilidad de la víctima.

El tercer hecho tuvo lugar el 23 de agosto, alrededor de las 20:40 horas, cuando el imputado nuevamente utilizó mensajes de WhatsApp para enviar amenazas intimidatorias a la víctima, profundizando el contexto de violencia psicológica y emocional.

Finalmente, el 25 de agosto de 2025, aproximadamente a las 5:30 horas de la mañana, en un domicilio de la colonia Mocuzarit, la víctima notó que el vidrio trasero de su vehículo había sido nuevamente quebrado por el imputado, evidenciando actos de poder dirigidos a agredir patrimonialmente a su ex concubina.

Tras acreditar lo anterior por medio de sólidos datos de prueba, el Ministerio Público demostró la probable responsabilidad del señalado y se obtuvieron las mencionadas resoluciones judiciales.