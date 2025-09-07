Decomisan 23 cámaras ilegales en San Luis Río Colorado

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina Armada sé México (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y el Mando Único, llevó a cabo un operativo que derivó en el aseguramiento de 23 cámaras de video vigilancia instaladas de manera irregular en la vía pública.

Las acciones se realizaron en diversos puntos de la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, donde las cámaras fueron localizadas principalmente en postes de madera o cemento pertenecientes a empresas que prestan servicios públicos sin que estas tuvieran conocimiento de dichas instalaciones.

Los dispositivos fueron ubicados en diversos sectores; en la colonia Altar se localizaron dos cámaras; en la colonia Joyas del Parque fueron 4 cámaras y un DVD-R; en la colonia Campestre cinco más distribuidas en dos puntos distintos; en la colonia Mezquite se aseguraron tres más; en la colonia Aeropuerto cuatro y en las colonias Del Bosque, Aviación, México, 10 de Abril y Comercial se localizó un dispositivo respectivamente.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana para continuar con las investigaciones correspondientes. El móvil de la instalación de estos dispositivos aún se encuentra bajo investigación.