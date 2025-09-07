  • 24° C
Policiaca

Capturan a expolicía de Cajeme con droga; lo acusan de asaltos a autoservicios

El individuo estaría implicado en al menos 10 atracos a establecimientos comerciales

Sep. 07, 2025
En posesión de 17 envoltorios con droga, fue detenido un ex agente de la Policía Municipal, quien además figura como presunto responsable de varios asaltos a establecimientos comerciales.

Se trata de Rafael Enrique de 28 años de edad, a quien capturaron durante un operativo desplegado por agentes de Seguridad Pública y de la Marina.

Inicialmente fue turnado al Ministerio Público por la posesión de narcótico; sin embargo, también será investigado por robo con violencia, ya que figura como probable responsable de al menos 10 asaltos a tiendas de conveniencia.

Lo anterior, debido a que sus características físicas coinciden con las del responsable de dichos hurtos, mismo que fue captado por las cámaras de vigilancia de los comercios afectados.

Roke Arballo
