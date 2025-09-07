  • 24° C
Policiaca

Se incendia comercio en Valle Dorado, al sur de Ciudad Obregón

Aunque los bomberos controlaron rápidamente la situación, se registraron pérdidas materiales

Sep. 07, 2025
Los bomberos sofocaron rápidamente el fuego, evitando que se propagara a otros locales

La mañana de este domingo, elementos del Departamento de Bomberos se movilizaron hacia el sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un incendio en un local comercial.

El siniestro ocurrió poco después de las 6 de la mañana, en calle Paseo Las Palmas y Norman E. Borlaug de la colonia Valle Dorado, en un establecimiento de venta de frituras.

Fueron ocho elementos, apoyados con tres máquinas extintoras, quienes sofocaron el fuego en cuestión de minutos, evitando que se propagara a otros comercios de la zona.

 Aunque el incidente fue atendido rápidamente, se registraron pérdidas materiales; sin embargo no hubo lesionados.

Roke Arballo
