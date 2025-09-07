Se incendia comercio en Valle Dorado, al sur de Ciudad Obregón

La mañana de este domingo, elementos del Departamento de Bomberos se movilizaron hacia el sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un incendio en un local comercial.

El siniestro ocurrió poco después de las 6 de la mañana, en calle Paseo Las Palmas y Norman E. Borlaug de la colonia Valle Dorado, en un establecimiento de venta de frituras.

Fueron ocho elementos, apoyados con tres máquinas extintoras, quienes sofocaron el fuego en cuestión de minutos, evitando que se propagara a otros comercios de la zona.

Aunque el incidente fue atendido rápidamente, se registraron pérdidas materiales; sin embargo no hubo lesionados.