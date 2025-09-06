Atrapan a presuntos narcomenudistas en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso en contra de tres personas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, los imputados entre ellos una mujer, fueron arrestados durante operativos realizados en diferentes sectores de ciudad Obregón.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a Adalberto "N", de 44 años, en la calle Cabo San Lucas, entre Puerto de Guaymas y Coahuila, de la colonia México y le aseguraron 15 envoltorios conteniendo metanfetamina, con un peso neto de 3.872 gramos, además de cinco envoltorios con marihuana, con un peso neto de 13.367 gramos.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a Jorge Alejandro "N", de 29 años, en la calle Náinari de la colonia Centro; durante la intervención, se aseguraron ocho envoltorios conteniendo metanfetamina, con un peso neto de 2.893 gramos.

Por último, elementos de la PESP detuvieron a Irene Yamileth "N", de 20 años, en la carretera internacional No. 15, tramo Guaymas-Obregón, a cinco kilómetros del Danzante Yaqui, sobre un camino de terracería; en su poder se encontró un envoltorio conteniendo metanfetamina, con un peso neto de 18.026 gramos; además, se descubrió que la imputada abordaba un vehículo de la marca Nissan, línea V-Drive, con reporte de robo vigente en la ciudad de Hermosillo.

Tanto los detenidos como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, se llevaron a cabo las periciales químicas a los narcóticos, acreditándose su naturaleza y se presentaron ante los Jueces los datos de prueba pertinentes en las respectivas audiencias, logrando así las vinculaciones a proceso, además, todos los imputados fueron puestos bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.