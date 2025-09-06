Una persona lesionada deja volcadura al norte de Ciudad Obregón

Un conductor perdió el control de la unidad en la que se desplazaba, se salió de la carretera y terminó volcándose. El accidente se registró la mañana de este sábado en la rúa federal México 15 al norte de Ciudad Obregón, a la altura de la comisaria de Esperanza.

Tras el incidente se desplazaron al lugar unidades de emergencia, así como agentes de la Guardia Nacional, la persona que manejaba el vehículo, quien se dijo viajaba solo fue auxiliado por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), y llevado a un hospital de la localidad a recibir atención médica.

La unidad siniestrada es una vagoneta de la marca Hyundai, línea Creta, color blanco y de modelo reciente quedó en el camellón recargada sobre el lado del copiloto.

El conductor se desplazaba de sur a norte cuando se salió del caminó. Las autoridades investigan si el accidente se derivó por exceso de velocidad o una falla mecánica, será mediante un peritaje que se conozco la cuada que desató la colisión.

Una grúa acudió al lugar, el vehículo siniestrado fue enganchado y subido a la plataforma de la pesada unidad, para después ser llevado al corralón de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.

La identidad de la persona afectada no se dio a conocer y su estado también es reservado, se dice que presentó diversos golpes contusos que no ponen en riesgo su vida.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal indica que más del 90 por ciento de los accidentes viales que se registran en Cajeme son provocados por el factor humano, siendo los principales factores manejar a exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad o pasarse el semáforo en rojo, el resto se produce de una falla mecánica, por lo que las autoridades exhortan a la población a respetar y acatar el reglamento de tránsito para evitar un accidente.