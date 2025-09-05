Los detienen en Hermosillo por triple privación de la libertad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de Paúl "N", de 19 años; José Andrés "N", de 26 años; y Christian Alberto "N", de 25 años, por su probable responsabilidad por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

Lo anterior deriva de la detención en flagrancia de los tres señalados, ocurrida el 27 de agosto en la colonia Las Cuevitas, de Hermosillo, como seguimiento a investigaciones sobre recientes casos de privaciones de la libertad.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron un vehículo Nissan Murano y descubrieron que en la cajuela del mismo viajaban tres víctimas privadas de su libertad, quienes se encontraban atadas de manos con cinta canela.

De igual forma, en la unidad se aseguró un arma de fuego calibre .40 y una daga, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente junto con los detenidos y la unidad automotriz en la que se desplazaban.

Una vez en audiencia, el Ministerio Público formuló imputación en contra de los tres detenidos, solicito la vinculación a proceso y el juez la concedió, imponiendo además la medida cautelar de prisión preventiva justificada para seguridad de las víctimas y de la sociedad.

Cabe señalar que uno de los detenidos figura en al menos siete carpetas de investigación por diversos delitos de alto impacto, entre ellos delitos que atentan contra la libertad, como es el caso de la actual vinculación a proceso.