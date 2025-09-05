Decomisan más de 40 mil litros de huachicol en Nogales

Durante un cateo en un inmueble de Nogales, personal de la Fiscalía con apoyo de la Marina aseguró combustible de dudosa procedencia o huachicol, además de varios vehículos.

En total, fueron 45 mil litros de hidrocarburo, además de 14 tractocamiones, dos vehículos, seis cisternas y tres bombas de trasvase. Estas últimas, presuntamente utilizadas para llenar las cisternas con el combustible. Durante la diligencia, no se reportaron personas detenidas.

El huachicol, así como los vehículos y equipo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.