  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Decomisan más de 40 mil litros de huachicol en Nogales

Autoridades también aseguraron varios tractocamiones, dos vehículos, cisternas, y bombas de trasvase

Sep. 05, 2025
Decomisan más de 40 mil litros de huachicol en Nogales

Durante un cateo en un inmueble de Nogales, personal de la Fiscalía con apoyo de la Marina aseguró combustible de dudosa procedencia o huachicol, además de varios vehículos.

En total, fueron 45 mil litros de hidrocarburo, además de 14 tractocamiones, dos vehículos, seis cisternas y tres bombas de trasvase. Estas últimas, presuntamente utilizadas para llenar las cisternas con el combustible. Durante la diligencia, no se reportaron personas detenidas.

El huachicol, así como los vehículos y equipo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
En Empalme, capturan a sujeto y le decomisan miles de dosis de drogas
Policiaca

En Empalme, capturan a sujeto y le decomisan miles de dosis de drogas

Septiembre 05, 2025

El aseguramiento ocurrió en el poblado José María Morelos, también conocido como La Atravesada

Hallan a hombre asesinado en Casa Real, al noreste de Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan a hombre asesinado en Casa Real, al noreste de Ciudad Obregón

Septiembre 05, 2025

La víctima tenía impactos de bala, además tenía heridas en el cuello, que indican que pudo haber sido estrangulada

Por asalto a velador de yunque en Hermosillo, vinculan a proceso a Gerardo Armando "N"
Policiaca

Por asalto a velador de yunque en Hermosillo, vinculan a proceso a Gerardo Armando "N"

Septiembre 04, 2025

El imputado despojó a la víctima de 6 mil 500 pesos en efectivo, además de su celular