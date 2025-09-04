  • 24° C
Policiaca

Por asalto a velador de yunque en Hermosillo, vinculan a proceso a Gerardo Armando "N"

El imputado despojó a la víctima de 6 mil 500 pesos en efectivo, además de su celular

Sep. 04, 2025
Por asalto a velador de yunque en Hermosillo, vinculan a proceso a Gerardo Armando "N"

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Gerardo Armando "N", de 36 años, por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia, en hechos registrados en Hermosillo en 2023.

Las investigaciones establecieron que, el 23 de abril de ese año, alrededor de las 17:00 horas, el imputado se encontraba al interior de un yunque, situado en la colonia Real del Cobre, donde fue sorprendido por la víctima, Luis Rey Aníbal "N", de 59 años, quien laboraba como velador del lugar.

Al ser descubierto, Gerardo Armando "N" agredió con una navaja a la víctima; y durante el forcejeo, el afectado resultó con varias heridas en ambos brazos, mientras que el agresor lo despojó de 6 mil 500 pesos en efectivo y de su dispositivo móvil, para después huir del lugar.

Con esta conducta, el imputado vulneró los bienes jurídicos tutelados de integridad y patrimonio de la víctima, lo que derivó en la integración de la carpeta de investigación que permitió su judicialización.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, escuchó la formulación de imputación y resolvió vincular a proceso al señalado en los términos expuestos por el Agente del Ministerio Público, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Roke Arballo
Roke Arballo
