Policiaca

Pasarán 15 años en prisión por asociación delictuosa, tras ser detenidos en Cajeme

Los hombres fueron detenidos en junio del 2024, en las inmediaciones de la colonia Allende

Sep. 04, 2025
Al comprobarse su responsabilidad en los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo, atentado contra la seguridad de la comunidad, delito contra la salud, así como asociación delictuosa, Alejandro "N" y Sergio "N" recibieron sentencia condenatoria de 15 años de prisión.

Los hechos tuvieron lugar el 29 de junio de 2024, cuando los acusados formaban parte de una asociación integrada por tres o más personas dedicadas a delinquir; se encontraban en compañía de diversos copartícipes en un domicilio ubicado en el ejido Colonia Allende, conocido como El Dieciocho.

En el sitio fueron sorprendidos por autoridades, y les aseguraron un vehículo Hyundai Santa Fe, color café oscuro, con reporte de robo, mismo que utilizaban como herramienta para la comisión de actividades ilícitas.

Durante la intervención, también se decomisaron radios de comunicación y 17 envoltorios conteniendo metanfetamina o crystal, con un peso neto total de 3.392 gramos, confeccionada en una modalidad apta para su venta o distribución.

Roke Arballo
