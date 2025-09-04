  • 24° C
Policiaca

Detienen a dos con tráiler cargado de droga

El aseguramiento se hizo en la carretera Internacional, a la altura de Huatabampo

Sep. 04, 2025
En un operativo desplegado por la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con el Gabinete de Seguridad de México, aseguraron fentanilo y de la heroína ocultos en un tráiler.

Lo anterior sucedió en respuesta a una denuncia anónima, por lo que los agentes se trasladaron al kilómetro 93+100 de la carretera Internacional México 15, en Huatabampo, donde aseguraron aproximadamente ocho kilos de heroína y cuatro de fentanilo.

imagen-cuerpo

En la diligencia, fueron detenidos Ernesto "O" y Jaciel "G", y se aseguró también el tráiler en el que ambos iban a bordo, mismo en el que transportaban paquetes de botellas de agua, entre los que escondían el narcótico.

imagen-cuerpo

Ambos sujetos, así como la droga y unidad de carga quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con el proceso correspondiente.

Roke Arballo
