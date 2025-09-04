Detienen a dos con tráiler cargado de droga

En un operativo desplegado por la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con el Gabinete de Seguridad de México, aseguraron fentanilo y de la heroína ocultos en un tráiler.

Lo anterior sucedió en respuesta a una denuncia anónima, por lo que los agentes se trasladaron al kilómetro 93+100 de la carretera Internacional México 15, en Huatabampo, donde aseguraron aproximadamente ocho kilos de heroína y cuatro de fentanilo.

En la diligencia, fueron detenidos Ernesto "O" y Jaciel "G", y se aseguró también el tráiler en el que ambos iban a bordo, mismo en el que transportaban paquetes de botellas de agua, entre los que escondían el narcótico.

Ambos sujetos, así como la droga y unidad de carga quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con el proceso correspondiente.