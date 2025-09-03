Establecen identidad de baleados en tianguis de la Aves del Castillo en Ciudad Obregón

En un hospital local, convalecen las dos personas que; durante la tarde del martes, fueron agredidos a tiros en el tianguis de la colonia Aves del Castillo.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Gabriel G. C. de 49 años de edad, quien fue diagnosticado con un impacto de bala en el brazo derecho; y Mirna Cecilia H. Y. de 53 años de edad, quien presentó un impacto de bala en el vientre.

Se informó que, el blanco del atentado era Francisco Gabriel, quien deambulaba por el camellón de la calle 400 a la altura de la Mirlos, al sur de Ciudad Obregón.

En un intento por salvaguardarse empezó a correr, por lo que sus agresores abrieron fuego, hiriéndolo a él, y de manera colateral a la mujer, quien se encontraba vendiendo ropa en el tianguis.

Ambos fueron auxiliados por personal de Cruz Roja, en tanto que personal de la Fiscalía realizaba las investigaciones pertinentes.