Policiaca

Hallan a persona sin vida en el Río Mátape, en Empalme

Personal de la Fiscalía trasladó el cuerpo al anfiteatro para la autopsia, mediante la que se determinarán las causas de muerte

Sep. 03, 2025
Rescatistas se encargaron de recuperar el cuerpo y sacarlo del agua
La mañana de este miércoles, fue localizado el cadáver de una persona en las aguas del Río Mátape, en el municipio de Empalme.

El hallazgo se hizo en el tramo comprendido entre la colonia Ronaldo Camacho y Piedra Volada, a la altura de las vías del ferrocarril.

Hasta ese lugar, se movilizaron rescatistas, quienes recuperaron el cuerpo y lo entregaron a personal de la Fiscalía, quien lo trasladó al anfiteatro para realizar la autopsia, mediante la que se determinarían las causas de muerte. De igual modo, se harían las indagatorias correspondientes para establecer su identidad.

Roke Arballo
