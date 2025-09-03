Dos detenidos con droga durante operativo de la Policía Estatal en Ciudad Obregón

Señalados por la probable comisión de delito contra la salud, un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal en Ciudad Obregón.

La pareja fue identificada como María “N” de 40 años y Abelardo “N”, de 57, a quienes les decomisaron un total de 46 envoltorios de plástico de color verde, que en su interior contenían metanfetamina o crystal.

Con el objetivo de que se defina su situación legal, ambos quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.