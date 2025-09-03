  • 24° C
Policiaca

Asesinan a balazos a bombero en restaurante de Culiacán

Una llamada anónima al 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido por arma de fuego

Sep. 03, 2025
La víctima fue identificada como Julio César "N", de aproximadamente 41 años.

Durante la tarde-noche de este miércoles 3 de septiembre en la colonia Guadalupe de Culiacán, Sinaloa, un integrante del Cuerpo de Bomberos fue asesinado a balazos dentro de un restaurante, frente a una caseta de la Policía Municipal.

La víctima fue identificada como Julio César "N", de aproximadamente 41 años, residente del fraccionamiento Valles del Sol. Según los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 19:00 horas en la calle Ruperto Paliza, entre Río Elota y Río Piaxtla.

Una llamada anónima al 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido por arma de fuego. Al llegar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

TRABAJAN EN INDAGATORIAS

Elementos de los tres órdenes de gobierno acudieron para resguardar la escena del crimen, mientras que personal de la Dirección General de Investigación Pericial inició las labores de recolección de evidencias. La Policía Investigadora del grupo de homicidios ya trabaja en las indagatorias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Se espera que los familiares acudan al Ministerio Público con la documentación necesaria para reclamar el cuerpo y realizar los servicios funerarios.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
