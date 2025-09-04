  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
Policiaca

Movilizan a autoridades por reporte de balacera en la colonia Cajeme

Los agentes buscaron en la zona pero no hallaron indicios ni víctimas; se presume que las detonaciones fueron originadas por una pistola de clavos

Sep. 04, 2025
La mañana de este jueves, elementos de las distintas corporaciones policiacas se movilizaron hacia la colonia Cajeme, luego de ser alertadas sobre una balacera.

Los primeros reportes indicaban que los hechos habían ocurrido en calle Pascual Orozco y Agustín Lara, al noreste de Ciudad Obregón.

Policías y militares "peinaron" el sector, pero no lograron ubicar indicios ni víctimas, por lo que se retiraron del lugar.

De manera extraoficial trascendió que las detonaciones fueron originadas por una pistola de clavos, pues en la zona se encuentran haciendo trabajos de albañilería.

Roke Arballo
