Movilizan a autoridades por reporte de balacera en la colonia Cajeme

La mañana de este jueves, elementos de las distintas corporaciones policiacas se movilizaron hacia la colonia Cajeme, luego de ser alertadas sobre una balacera.

Los primeros reportes indicaban que los hechos habían ocurrido en calle Pascual Orozco y Agustín Lara, al noreste de Ciudad Obregón.

Policías y militares "peinaron" el sector, pero no lograron ubicar indicios ni víctimas, por lo que se retiraron del lugar.

De manera extraoficial trascendió que las detonaciones fueron originadas por una pistola de clavos, pues en la zona se encuentran haciendo trabajos de albañilería.