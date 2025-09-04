  • 24° C
Policiaca

Dan 25 años de cárcel a homicida en Ciudad Obregón

Gustavo Heroldo "N" fue declarado culpable de un ataque armado que se registró en agosto del 2023 en la colonia Cajeme, donde un hombre perdió la vida

Sep. 04, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo un fallo condenatorio con una sentencia de 25 años de prisión en contra de Gustavo Heroldo "N", señalado como responsable del delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de Julio César "N".

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2023, cuando el acusado, en compañía de sus copartícipes, llegó un domicilio ubicado en la calle María Greever, en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón; y aprovechó la ventaja numérica y el uso de armas de fuego para atacar a la víctima y privarlo de la vida.

Una vez establecida la probable responsabilidad del señalado, lo capturaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y fue puesto a disposición para el proceso legal en su contra.

En audiencia de Juicio Oral, el Ministerio Público expuso el caudal probatorio, aportando pruebas oportunas y suficientes para acreditar la responsabilidad del imputado, lo que llevó al juzgador a emitir el fallo condenatorio con la mencionada pena de 25 años de cárcel, misma que ya cumple en un Centro de Reinserción Social (Cereso).

Roke Arballo
