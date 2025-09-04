  • 24° C
Policiaca

Hallan en el poblado Miguel Alemán a adulto desaparecido en Cajeme

Policías estatales fueron quienes ubicaron al señor, quien estaba desorientado; la Comisión de Búsqueda se hizo cargo de dar seguimiento al caso

Sep. 04, 2025
Durante un operativo en el poblado Miguel Alemán, personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Sonora atendió un reporte y dio aviso sobre la localización de un hombre reportado como desaparecido en el municipio de Cajeme.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron a los campos agrícolas del referido asentamiento, donde se informó sobre un adulto mayor desorientado.

Al llegar al lugar lo atendieron y dieron aviso a la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, a fin de dar seguimiento a su caso.

Roke Arballo
