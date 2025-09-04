Hallan en el poblado Miguel Alemán a adulto desaparecido en Cajeme

Durante un operativo en el poblado Miguel Alemán, personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Sonora atendió un reporte y dio aviso sobre la localización de un hombre reportado como desaparecido en el municipio de Cajeme.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron a los campos agrícolas del referido asentamiento, donde se informó sobre un adulto mayor desorientado.

Al llegar al lugar lo atendieron y dieron aviso a la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, a fin de dar seguimiento a su caso.