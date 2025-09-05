  • 24° C
Policiaca

Hallan a hombre asesinado en Casa Real, al noreste de Ciudad Obregón

La víctima tenía impactos de bala, además tenía heridas en el cuello, que indican que pudo haber sido estrangulada

Un joven de 27 años de edad fue hallado sin vida; y con evidentes signos de violencia, al interior de una vivienda del fraccionamiento Casa Real.

El hecho; que se manejó bajo un fuerte hermetismo, sucedió la madrugada del jueves en calle Guzmán y Terrazas, al noreste de Ciudad Obregón, cerca de donde el pasado martes fueron acribillados dos hombres.

Sobre la víctima, se informó que en vida respondía al nombre de Lázaro Idelfonso C. M., quien presentó varios impactos de bala; además de heridas en el cuello que sugerían que pudo haber sido estrangulado.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargó de la búsqueda y recolección de indicios en la zona, así como del levantamiento del cadáver y su traslado al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia de ley.

