En Empalme, capturan a sujeto y le decomisan miles de dosis de drogas

Como resultado de un operativo desplegado por agentes ministeriales, elementos de la Marina y de la Policía Estatal en el municipio de Empalme, se logró la detención de un sujeto en posesión de un cargamento de droga, armamento y equipo de radiocomunicación.

El aseguramiento ocurrió en el poblado José María Morelos, también conocido como La Atravesada, ubicado en el valle del citado municipio.

El Gabinete de Seguridad de México informó que, fue durante una diligencia de cateo en una vivienda del sector, cuando se detuvo al individuo, además de que se aseguraron 1,880 dosis de mariguana, 1,700 de crystal y 125 de cocaína.

Además de lo anterior, se decomisó un arma corta, un cargador y cartuchos útiles, además de cuatro radios de comunicación, poncha llantas y un vehículo Jeep de color blanco.

El material asegurado, así como el detenido, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.