  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Septiembre Del 2025
Policiaca

Mujer embarazada pierde a su bebé tras accidente de autobús

El percance sucedió esta mañana en la calle 300; el chofer de la unidad fue detenido de manera preventiva

Sep. 05, 2025
Una mujer embarazada perdió a su bebé, momentos después de que el autobús en el que viajaba sufriera un accidente.

El percance sucedió poco antes de las 6 de la mañana de este viernes, en calle 300 y 1 del Valle del Yaqui, cuando la unidad de transporte; que movilizaba a empleados de una maquila, se salió del camino cuando transitaba hacia el oriente, procedente del Campo 30 y con destino al Parque Industrial de Ciudad Obregón. Después de abandonar la cinta asfáltica, el camión se estrelló con un árbol y lo derribó.

Como consecuencia de lo anterior, fueron dos las mujeres que salieron lesionadas; Milagros Guadalupe C. E. de 20 años de edad; y Brenda Vianey H. S. de 35 años, quien se encontraba en estado de gestación.

Ambas fueron trasladadas al área de Urgencias del Seguro Social, donde se reportó que Brenda Vianey perdió a su bebé.

Por tal motivo, el conductor del autobús; identificado como José Luis P. A. de 59 años, fue detenido de manera preventiva, mientras se hacen las indagatorias correspondientes para determinar su situación legal.

De dichas investigaciones, están a cargo agentes del Departamento de Tránsito Municipal, así como personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES).

Roke Arballo
Roke Arballo
