Privan de la vida a ciclista en las Torres de París

La ola de violencia se mantiene presente en el municipio; este viernes alrededor de las 18:15 horas, la colonia Torres de París, fue escenario de la sexta víctima mortal en hechos violentos del mes de septiembre, cuando una persona fue ejecutada en la zona.

De acuerdo a los primeros reportes, el ahora occiso, de quien no se dio a conocer su identidad, circulaba a bordo de una bicicleta de oriente a poniente sobre la calle Cocula, cuando a unos metros de arribar a la calle Escuinapa fue interceptado presuntamente por una persona armada que disparó en su contra en varias ocasiones y posteriormente huyó del lugar.

Desde la llegada de las fuerzas policiales se corroboró que la víctima, un hombre de entre 30 a 35 años, presentaba heridas de proyectil de arma de fuego, así como que no contaba con signos vitales, por lo cual se requirió la presencia de elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) para el traslado del cuerpo para la autopsia correspondiente.

Al lugar también acudieron agentes de las diferentes corporaciones policiales, además de personal de la Secretaría de Marina y del Ejército mexicano, para resguardar el área y llevar a cabo las indagatorias necesarias.