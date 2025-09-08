Decomisan más de una tonelada de droga en SLRC; hay dos detenidos

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano interceptaron un vehículo de carga, en el que era transportada más de una tonelada de droga.

Lo anterior sucedió en la carretera que conduce de Puerto Peñasco a San Luis Río Colorado; y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, fueron asegurados en total 1,100 kilos de clorhidrato de metanfetamina, distribuidos en 117 paquetes; que a su vez estaban ocultos en tambos de plástico de color azul. El costo estimado de la droga es de 298 millones de pesos.

Además del narcótico decomisado, los ocupantes de la camioneta en la que era transportado quedaron detenidos; y a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.