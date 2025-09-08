  • 24° C
Policiaca

Decomisan más de una tonelada de droga en SLRC; hay dos detenidos

El valor estimado del narcótico se acerca a los 300 millones de pesos

Sep. 08, 2025
Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano interceptaron un vehículo de carga, en el que era transportada más de una tonelada de droga.

Lo anterior sucedió en la carretera que conduce de Puerto Peñasco a San Luis Río Colorado; y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, fueron asegurados en total 1,100 kilos de clorhidrato de metanfetamina, distribuidos en 117 paquetes; que a su vez estaban ocultos en tambos de plástico de color azul. El costo estimado de la droga es de 298 millones de pesos.

imagen-cuerpo

Además del narcótico decomisado, los ocupantes de la camioneta en la que era transportado quedaron detenidos; y a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo
