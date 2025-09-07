Capturan en Nogales a sujeto buscado en Sinaloa por violación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con autoridades estadounidenses, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), ejecutó una orden de aprehensión en contra de Omar Alberto "N" de 29 años de edad, originario de Guasave, Sinaloa, señalado por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor.

La captura se llevó a cabo en la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales, donde el imputado fue deportado por Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos; y luego fue puesto a disposición del INM y la FGR, quienes lo entregaron a efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para cumplimentar la orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte de Sinaloa.

El operativo fue posible gracias a un oficio de colaboración derivado de la orden de aprehensión vigente y, una vez asegurado, el imputado fue entregado a elementos de la Policía de Investigación (PDI) de Sinaloa para continuar con el proceso legal correspondiente.