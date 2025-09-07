Colapsa techo de vivienda de Esperanza, hay una mujer lesionada

Con lesiones en distintas partes del cuerpo, fue diagnosticada una mujer de 26 años de edad, a quien le cayó parte del techo de su vivienda.

Lo anterior sucedió a las 8 de la mañana de este domingo, en callejón Pablo Sidar entre calles Carranza y Obregón, en la Comisaría de Esperanza.

La afectada es Viviana V. A., quien se encontraba descansando en la sala de su casa, cuando parte del techo de la misma colapsó y le cayó escombro en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Elementos del Departamento de Bomberos, así como paramédicos de Cruz Roja y agentes de la Policía Estatal acudieron al lugar de los hechos para auxiliar a la joven, misma que fue llevada a un hospital para valoración médica.