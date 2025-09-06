Dictan 15 años de prisión a sujeto por intento de feminicidio en Sonoyta

Ante la contundencia de los medios de prueba integrados en la carpeta de investigación en contra de Julián Gael "N", de 23 años, el cual reconoció su responsabilidad por el delito de feminicidio en grado de tentativa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, estableció sentencia condenatoria de 15 años en contra del sujeto encontrado culpable por dicho delito.

Los hechos motivo de esta investigación tuvieron lugar durante la madrugada del 18 de junio de 2023, en un domicilio ubicado en la colonia La Botella, en el Municipio de Plutarco Elías Calles (Sonoyta, Sonora), donde el sentenciado agredió a la víctima utilizando una daga.

Glenda "N", quien sostuvo una relación sentimental con Julián Gael "N", estaba a bordo de una camioneta Jeep Commander, sentada del lado del copiloto, cuando su victimario arribó al sitio y comenzó a agredirla, causándole lesiones en diversas partes del cuerpo.

El sentenciado no logró su cometido de privarla de la vida gracias a que en el vehículo se encontraba también Bryan "N", quien encendió el vehículo y arrancó, impidiendo de esta forma que continuara el ataque.

Una vez iniciadas las investigaciones, se obtuvo la orden de aprehensión en contra del señalado y se ejecutó por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dando pie a la audiencia inicial, misma en la que Julián Gael "N" aceptó su responsabilidad y se llevó a cabo un procedimiento abreviado, donde se impuso la sentencia de 15 años de prisión.