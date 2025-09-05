Cae mujer que estuvo prófuga 20 años después de asesinar a su padre

Una mujer identificada como Reyna permaneció 20 años prófuga; sin embargo, el largo brazo de la ley la alcanzó y ahora deberá rendir cuentas por el asesinato de su padre, ocurrido en la Alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la captura de la mujer fue posible con base en la averiguación realizada por personal de investigación por un parricidio ocurrido en 2004.

REYNA, LA PARRICIDA

De la investigación se desprendió que la imputada sostuvo una fuerte discusión con su padre; de pronto, Reyna lo golpeó repetidas veces en la cabeza, hasta matarlo.

Luego tomó una bolsa de plástico y metió el cuerpo en ella, cavó una fosa clandestina en su patio trasero y ahí enterró a su papá.

Luego escribió una nota en la que confesaba el asesinato, se disculpaba por ello y le pidió a su familia que no la buscaran; también llamó por teléfono a sus hermanos y les confesó lo ocurrido; finalmente, por 20 años vagó por el país hasta que se le capturó.

Los familiares del fallecido se dirigieron en a la casa y ahí encontraron todo como Reyna les había dicho, por lo que lo reportaron a las autoridades capitalinas.

Reyna fue internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde está en espera de presentarse ante la autoridad judicial que la requiere y que determinará su situación legal.