En Hermosillo, choca unidad del Ejército con camión urbano

Al menos un militar herido, fue el saldo que dejó el choque entre una camioneta del Ejército Mexicano y un autobús urbano en la ciudad de Hermosillo.

Dicho incidente se registró la mañana del domingo en el bulevar Luis Encinas, a la altura de la calle Rosales.

Ambas unidades circulaban hacia el oriente, cuando la camioneta del Ejército; una Dodge Ram de color verde, chocó por alcance al autobús.

A causa del impacto, un militar resultó con lesiones, por lo que fue llevado a un hospital, en tanto que elementos policiacos tomaron nota de los hechos para los fines legales correspondientes.