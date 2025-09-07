  • 24° C
Policiaca

En Hermosillo, choca unidad del Ejército con camión urbano

El vehículo oficial impactó por alcance al transporte público; hay un militar lesionado

Sep. 07, 2025
En Hermosillo, choca unidad del Ejército con camión urbano

Al menos un militar herido, fue el saldo que dejó el choque entre una camioneta del Ejército Mexicano y un autobús urbano en la ciudad de Hermosillo.

Dicho incidente se registró la mañana del domingo en el bulevar Luis Encinas, a la altura de la calle Rosales.

Ambas unidades circulaban hacia el oriente, cuando la camioneta del Ejército; una Dodge Ram de color verde, chocó por alcance al autobús.

A causa del impacto, un militar resultó con lesiones, por lo que fue llevado a un hospital, en tanto que elementos policiacos tomaron nota de los hechos para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
