Detienen a empleados de antro de Ciudad Obregón tras reporte de riña

Luego de que presuntamente participaran en una riña campal, tres jóvenes fueron detenidos esta mañana por elementos de la Policía Municipal.

Los hechos sucedieron a las 10:30 horas, afuera de un antro ubicado en avenida Miguel Alemán entre Yaqui y Mayo, al norte de Ciudad Obregón.

Personas que transitaban por el lugar llamaron al 911 al observar que varios jóvenes se estaban peleando afuera del club nocturno, lo que alertó a elementos de la Policía Municipal.

Al arribar al sitio en cuestión, los oficiales se percataron de que tres de los sujetos involucrados en el pleito se disponían a abordar un sedán de color gris para retirarse; sin embargo, fueron capturados: y puestos a disposición del juez cívico.

Aunque las identidades de los detenidos no fueron reveladas, se dio a conocer que los tres son empleados del antro donde sucedieron los hechos.