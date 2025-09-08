  • 24° C
Policiaca

El hombre de 28 años de edad es acusado de apoderarse de una camioneta que estaba aparcada afuera de una casa en la colonia Héroes

Sep. 08, 2025
En Nogales, ponen tras las rejas a presunto robacarros

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Efraín Yobany “N” de 28 años, por su probable participación en el delito de robo cometido por dos personas respecto de vehículo de propulsión mecánica, en agravio de Armando “N”, en Nogales.

Datos de prueba recopilados para la carpeta de investigación establecieron que el pasado 27 de marzo, el imputado y otro sujeto acudieron al exterior de un domicilio en la colonia Héroes.

Mientras Efraín Yobany “N” permanecía vigilando que no se acercara nadie, su acompañante ingresó a un vehículo GMC Jimmy, modelo 2000 y color azul marino, del cual se apoderaron sin consentimiento de la víctima.

En la audiencia inicial derivada de orden de aprehensión ejecutada, donde el Ministerio Público expuso los datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso; la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, en tanto que el juez resolvió imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Roke Arballo
Roke Arballo
