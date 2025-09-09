Localizan y destruyen plantío de mariguana en Cananea

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ubicó y destruyó de un plantío ilegal de mariguana en las inmediaciones del Puerto de Cananea.

El operativo se llevó a cabo mediante reconocimientos motorizados y a pie tierra, en el marco de las acciones permanentes para combatir el cultivo ilícito de enervantes en la región.

El predio en cuestión, tiene una extensión de aproximadamente mil 189 metros cuadrados, donde se encontraron plantas con características físicas propias de la mariguana que presentaban una densidad promedio de seis a siete plantas por metro cuadrado y una altura aproximada de 1.50 metros, lo que corresponde a un estimado de 8 mil 300 plantas.

El enervante fue destruido en el lugar mediante incineración, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar la eliminación segura y efectiva del cultivo ilegal.