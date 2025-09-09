  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Septiembre Del 2025
Policiaca

En Ciudad Obregón, lo encarcelan por abuso a menor de edad

El hombre de 58 años de edad habría atentado contra la niña de 12 años en abril del 2024

Sep. 09, 2025
En Ciudad Obregón, lo encarcelan por abuso a menor de edad

Por su probable responsabilidad por el delito de abuso sexual, cometido en perjuicio de una menor de 12 años, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Reyes "N", de 58 años, además el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2024, aproximadamente a las 20:00 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Santa Fe, en Ciudad Obregón.

Según las investigaciones, el imputado realizó actos eróticos sobre la víctima al tocarla de forma indebida aprovechándose de la confianza que se le brindaba.

Una vez acreditado lo anterior con datos de prueba oportunos, el Ministerio Público obtuvo la mencionada vinculación a proceso y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, también otorgada por el juez.

Roke Arballo
Roke Arballo
